أميرات المغرب على مائدة عقيلة الرئيس الفرنسي.. انفراجة في العلاقات بين البلدين؟

الرباط- القدس العربي: استقبلت بريجيت ماكرون، عقيلة الرئيس الفرنسي، اليوم الإثنين، شقيقات العاهل المغربي، الأميرات للا مريم وللا أسماء وللا حسناء، وأقامت مأدبة غداء على شرفهن.

وأفادت وكالة الانباء المغربية بأن حضور الأميرات لدعوة سيدة فرنسا الأولى تم بتعليمات من ملك المغرب محمد السادس.

وأضاف المصدر نفسه أن تلك المأدبة تندرج في إطار استمرارية علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

Sur Très Haute Instruction de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Leurs Altesses Royales la Princesse Lalla Meryem, la Princesse Lalla Asmae et la Princesse Lalla Hasnaa ont été reçues à déjeuner aujourd’hui au Palais de l’Elysée à l’invitation de Madame Brigitte Macron. pic.twitter.com/Exwd4aijkq — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) February 19, 2024

وكانت العلاقات بين باريس والرباط التي توصف بالتاريخية، قد شهدت فتورا خلال السنوات الأخيرة، أرجعه المراقبون إلى خلفية الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، وكذا اتهامات وسائل إعلام فرنسية للسلطات المغربية باستعمال نظام التجسس “بيغاسوس”، فضلا عن مشاركة فرنسا في التصويت داخل البرلمان الأوروبي على قرار غير ملزم ضد المغرب بشأن حقوق الإنسان واعتقال صحافيين. كما كانت الأوساط المغربية قد أعربت عن استيائها من إقدام فرنسا على تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة.