أميرات المغرب على مائدة عقيلة الرئيس الفرنسي.. انفراجة في العلاقات بين البلدين؟

الرباط- القدس العربي: استقبلت بريجيت ماكرون، عقيلة الرئيس الفرنسي، اليوم الإثنين، شقيقات العاهل المغربي، الأميرات للا مريم وللا أسماء وللا حسناء، وأقامت مأدبة غداء على شرفهن.
وأفادت وكالة الانباء المغربية بأن حضور الأميرات لدعوة سيدة فرنسا الأولى تم بتعليمات من ملك المغرب محمد السادس.
وأضاف المصدر نفسه أن تلك المأدبة تندرج في إطار استمرارية علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
Sur Très Haute Instruction de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Leurs Altesses Royales la Princesse Lalla Meryem, la Princesse Lalla Asmae et la Princesse Lalla Hasnaa ont été reçues à déjeuner aujourd’hui au Palais de l’Elysée à l’invitation de Madame Brigitte Macron. pic.twitter.com/Exwd4aijkq
— Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) February 19, 2024
وكانت العلاقات بين باريس والرباط التي توصف بالتاريخية، قد شهدت فتورا خلال السنوات الأخيرة، أرجعه المراقبون إلى خلفية الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، وكذا اتهامات وسائل إعلام فرنسية للسلطات المغربية باستعمال نظام التجسس “بيغاسوس”، فضلا عن مشاركة فرنسا في التصويت داخل البرلمان الأوروبي على قرار غير ملزم ضد المغرب بشأن حقوق الإنسان واعتقال صحافيين. كما كانت الأوساط المغربية قد أعربت عن استيائها من إقدام فرنسا على تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة.
ماشاء الله تشابه كبير بينهن رغم تفاوت السن
الله يحفظهن
شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه الكلمات الطيبة. و التحية و التقدير للشعب العراقي بأكمله.
بعد المانيا و ما أدراك ما ألمانيا..و اسبانيا و هولندا..فرنسا ترجع إلى بيت الطاعة..ديبلوماسية رصينة عقلانية متواضعة واضحة و طموحة..لا شعارات و لا عنتريات..تسمي الأشياء بمسمياتها الفشل فشل و الإنتصار مكسب وخطوة صغيرة إلى الأمام.
هل ستحقق الدبلوماسية الناعمة ما عجزت عنه الدبلوماسية المحترفة …
السياسة الخارجية الفرنسية افلست، تعتمد على زوجة الرئيس الفرنسي التي لاصفة رسمية لها ولادور لها. السياسة الخارجية مع المغرب وافريقيا خاصة يلزمها نخب لها خبرة كبيرة جدا في التعامل مع القضايا الحساسة بمبادرات جديدة وغير اسعلائية
إن دل هذا على شيء فإنما يدل على نجاح الديبلوماسية المغربية في إعادة حكومة ماكرون إلى جادة الصواب ، وهذا يدل على اقتراب فرنسا من الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء وليس فقط تأييد الحكم الذاتي
بالهدوء و الرزانة و الحكمة تأتي النتائج الصحيحة .
لله الأمر من قبل ومن بعد، لا حول ولاقوة الا بالله