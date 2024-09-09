أميرة ويلز تعلن أنها أنهت علاجها الكيميائي

لندن: أعلنت كاثرين أميرة ويلز الاثنين أنها أنهت علاجها الكيميائي بعد تشخيص إصابتها بالسرطان في وقت سابق من هذا العام.

وكتبت على منصتي اكس وانستغرام “لا يمكنني التعبير عن ارتياحي الكبير لإنهائي أخيرا علاجي الكيميائي”.

وقالت الأميرة البالغة 42 عاما إن الأشهر التسعة الماضية كانت “صعبة للغاية” على العائلة المكونة من زوجها الأمير وليام وأطفالهما الأمير جورج (11 عاما)، والأميرة شارلوت (تسعة أعوام)، والأمير لويس (ستة أعوام).

وأضافت “الحياة يمكن أن تتغير في لحظة، وكان علينا أن نجد طريقة للخروج من هذا المأزق ومن المجهول”.

وتابعت أن “بذل قصارى جهدي للبقاء معافاة من السرطان هو محور اهتمامي الآن”.

وقالت أيضا “على الرغم من أنني انهيت العلاج الكيميائي إلا أن طريقي للشفاء والتعافي الكامل طويل ويجب أن أعيش كل يوم بيومه”.

وتداركت “مع ذلك أتطلع للعودة إلى العمل والقيام ببعض الواجبات العامة الإضافية في الأشهر المقبلة عندما أستطيع ذلك”.

وأعلنت كاثرين في آذار/مارس أنها تخضع “للعلاج الكيميائي الوقائي” من سرطان لم يتم الكشف عن طبيعته.

وجاء الإعلان بعد أسابيع من كشف إصابة ملك بريطانيا تشارلز الثالث بالسرطان.

وسمح الأطباء للملك تشارلز (75 عاما) بمزاولة واجباته العامة في نيسان/أبريل بعدما أعلنوا أن تحسن وضعه الصحي شجعهم على ذلك.

(أ ف ب)