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أميرة ويلز كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان

منذ 4 دقائق

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لندن: أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون الجمعة أنها مصابة بالسرطان وتخضع للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي، طالبة منحها “الوقت والمساحة والخصوصية” ريثما تستكمل علاجها.

وأكدت كيت أن اكتشاف إصابتها بالسرطان بعد عملية جراحية ناجحة في البطن في كانون الثاني/يناير الفائت شكّل “صدمة هائلة”، لكنها “بخير وتتحسّن كل يوم”.

وتمنى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لأميرة ويلز كيت “الشفاء الكامل والعاجل”.

وأكد سوناك أن الأميرة تحظى “بحب ودعم البلاد بكاملها”، مضيفا أنها أبدت “شجاعة هائلة” في البيان الذي أصدرته للتو.

وأمضت كيت (42 عاما) زوجة ولي العهد الأمير وليام، أسبوعين في المستشفى في يناير كانون الثاني بعد أن خضعت لما قال مكتبها في ذلك الوقت إنها جراحة ناجحة لحالة غير سرطانية، ولكن غير محددة.

(وكالات)

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