أميرة ويلز كيت تسلم ألكاراز كأس ويمبلدون

لندن: سلمت الأميرة كيت أميرة ويلز اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز كأس بطولة ويمبلدون للتنس التي توج بها اليوم الأحد بالفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بثلاث مجموعات متتالية في النهائي.

وحضرت الأميرة كيت المباراة في نادي عموم إنكلترا، ليكون ثاني ظهور علني خلال هذا العام للأميرة التي تخضع لعلاج كيميائي وقائي من مرض السرطان.

وظهرت الأميرة كيت مبتسمة وترتدي فستانا أرجوانيا وبرفقتها ابنتها الأميرة شارلوت، وقد لوحت للجماهير الحاضرة وحظيت بتحية حارة لدى دخولها إلى المقصورة الملكية في مدرجات الملعب الرئيسي.

وعقب المباراة التي انتهت بفوز ألكاراز 6-2 و6-2 و7-6 على ديوكوفيتش، دخلت الأميرة كيت إلى أرض الملعب وسلمت اللاعب الإسباني كأس البطولة كما سلمت ديوكوفيتش جائزة الفوز بالمركز الثاني.

وكيت (42 عاما)، التي كشفت جراحة خضعت لها قبل ستة أشهر عن إصابتها بالسرطان، مشجعة متحمسة للتنس وراعية نادي عموم إنكلترا الذي يستضيف البطولة الكبرى كل عام.

وعادت كيت، زوجة الأمير وليام ولي عهد بريطانيا، إلى ممارسة مهامها العامة في يونيو حزيران الماضي بحضور عرض عسكري سنوي للاحتفال بعيد الميلاد الرسمي للملك تشارلز وعبرت عن أملها في حضور مناسبات أخرى خلال الصيف.

وقالت في رسالة كتبتها بنفسها قبل ظهورها الأول “أحقق تقدما جيدا لكن كما يعلم أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام حلوة وأخرى صعبة”.

وأضافت الأميرة التي تعرف غالبا باسمها قبل الزواج كيت ميدلتون “علاجي مستمر وسيستمر لبضعة أشهر أخرى”.

ورفض مكتبها، قصر كينزنغتون، تقديم تفاصيل دقيقة عن نوع السرطان أو حالتها الطبية باستثناء القول إن العلاج بدأ في فبراير شباط.

ويخضع الملك تشارلز (75 عاما) أيضا للعلاج من السرطان. وعاد إلى مهامه العامة في أبريل نيسان وظل مشغولا رغم أن التزامات جدول أعماله كانت محدودة لتقليل المخاطر التي ربما تهدد تعافيه.

(رويترز)