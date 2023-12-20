سياسة | عربي | الخليج العربي

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين أمام مجلس الأمة- (صور وفيديو)

منذ 18 دقيقة

حجم الخط
0

الكويت: أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم خلفا للأمير نواف الأحمد الصباح، اليمين أمام مجلس الأمة اليوم الأربعاء.

وتوفي الأمير نواف يوم السبت الماضي.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.. وإعلان ولي العهد خليفة له- (صور)
16 - ديسمبر - 2023
 أمير الكويت يصل إلى إيطاليا لاستكمال فحوص طبية معتادة
8 - أكتوبر - 2022
وزيرا الدفاع والداخلية في الكويت يتقدمان باستقالتيهما
16 - فبراير - 2022
الرئيس الجزائري يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت- (فيديو)
30 - سبتمبر - 2021

اشترك في قائمتنا البريدية