أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين أمام مجلس الأمة- (صور وفيديو)

الكويت: أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم خلفا للأمير نواف الأحمد الصباح، اليمين أمام مجلس الأمة اليوم الأربعاء.

وتوفي الأمير نواف يوم السبت الماضي.

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح يؤدي اليمين الدستورية. – pic.twitter.com/NbX6S1wiN2 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 20, 2023

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي النطق السامي عقب أداء سموه اليمين الدستورية pic.twitter.com/PiU6EoS8YH — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) December 20, 2023

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح: أستذكر بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه فقيد الوطن سمو الأمير الراحل من أجل شعبه الكريم من إنجازات متميزة لصالح الوطن والمواطنين — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) December 20, 2023

عاجل | صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميراً للبلاد#الكويت #بوبيان_نيوز pic.twitter.com/2PqEAP4NwO — بوبيان نيوز (@BobiannewsKw) December 20, 2023

#عاجل – #سمو_الأمير: أسمى آيات الشكر للشعب الكويتي الوفي الذي عبر بصدق عن أعذب مشاعر العزاء والشكر موصول لزعماء وقادة الدول الشقيقة والصديقة وكل من حضر من المعزين ومن لم يتمكن من الحضور لضيق الوقت #الشيخ_مشعل_الاحمد pic.twitter.com/Xn1IqhgZmo — كونكت الكويت | Connect Kuwait (@connectkwt) December 20, 2023

(رويترز)