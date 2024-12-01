أمير الكويت يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة في مستهل القمة الخليجية

الكويت: دعا أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأحد إلى “الوقف الفوري لإطلاق النار” في غزة، وذلك خلال افتتاح أعمال القمة الخليجية الخامسة والأربعين في العاصمة الكويتية.

وقال الشيخ مشعل “نجدد إدانتنا للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين المحتلة، وللإبادات الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق”.

ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان “الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة”.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت ترتكب فيه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وندد الشيخ مشعل بـ”ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة” والتي أدت إلى “استشراء الاحتلال الإسرائيلي وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها”.

وأوضح أن الكويت “تستبشر خيرا بوقف إطلاق النار على الأراضي اللبنانية؛ ما يساهم في تخفيض التصعيد في المنطقة”.

ورحبت دول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

دول الخليج ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني

ويسري منذ فجر الأربعاء وقف لإطلاق النار بين حزب الله واسرائيل، تم التوصل اليه بوساطة أميركية، وضع حدا لنزاع بدأ في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إثر فتح حزب الله ما سماها “جبهة إسناد” لغزة من جنوب لبنان.

وبعد نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود، كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية ضد الحزب المدعوم من إيران وبدأت عمليات برية في جنوب لبنان في أواخر أيلول/ سبتمبر.

وأعرب أمير الكويت عن دعمه للجهود السعودية الرامية إلى تشكيل مجموعة دولية تدفع باتجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما أشاد بـ”البوادر الإيجابية البناءة التي عبرت عنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة نحو مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

وكانت السعودية قريبة من اتفاق تطبيع مع إسرائيل قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكن الرياض أشارت إلى أنها غير راغبة في المضي قدما بينما تواصل إسرائيل حملتها العسكرية في غزة، ما أدى إلى تشديد موقف الرياض في الأشهر الأخيرة قائلة إنها لن تعترف بإسرائيل من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.

(أ ف ب)