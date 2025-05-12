أمير الكويت يعلن رفع التمثيل الدبلوماسي مع لبنان

بيروت: أعلن أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح الاثنين رفع التمثيل الدبلوماسي بين بلاده ولبنان بهدف تعزيز العلاقات الثنائية و”إعادتها إلى وضعها الأمثل”.

جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس اللبناني جوزف عون الذي يجري زيارة رسمية منذ أمس الأحد إلى الكويت على رأس وفد رفيع المستوى، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال البيان إن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أكد للرئيس عون خلال استقباله في الديوان الأميري حرص بلاده على دعم لبنان وتعزيز العلاقات الكويتية اللبنانية والخليجية.

من جهته شكر عون أمير الكويت “على العاطفة التي أبداها تجاه لبنان وعلى وقوف الكويت إلى جانب الشعب اللبناني مقدراً احتضان دولة الكويت للبنانيين فيها”، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن أمير الكويت أبلغ الرئيس اللبناني برفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين بهدف “تعزيز العلاقات الثنائية وإعادتها إلى وضعها الأمثل”.

ووجه عون دعوة رسمية إلى أمير الكويت لزيارة لبنان ووعد الأخير بتلبيتها.

(الأناضول)