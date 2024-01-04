أمير الكويت يعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

دبي: ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح عين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء اليوم الخميس وكلفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وقبل أمير الكويت استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح في ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن وجه لها وللبرلمان انتقادات حادة، وكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

ولد رئيس الوزراء الجديد في عام 1955، وشغل سابقا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية منذ فبراير/ شباط 2006 إلى أن استقال في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

وشغل قبلها منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية لنحو خمس سنوات، كما كان سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1993 إلى 2001. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد الأمريكية.

وهذه أول حكومة في عهد الشيخ مشعل (83 عاما) الذي تولى الحكم في 16 ديسمبر/ كانون الأول بعد أن توفي أخاه غير الشقيق أمير الكويت السابق الشيخ نواف الأحمد عن 86 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض.

ومن المتوقع أن تحافظ الكويت الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على سياساتها الخارجية الرئيسية المتبعة منذ عقود، ومنها دعم وحدة دول الخليج العربية والتحالفات الغربية والعلاقات القوية مع الرياض التي يتوقع أن تحظى بأولوية.

وربما تتطلع الكويت أيضا إلى توسيع العلاقات مع الصين التي تسعى للعب دور أكبر في المنطقة، وخصوصا بعد أن رعت بكين اتفاقا لتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية في مارس/ آذار.

وسيتعين على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع برلمان قوي، انتخب غالبية أعضائه في يونيو حزيران من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة.

وكانت حكومة الشيخ أحمد النواف الصباح وصلت لتوافق نادر مع مجلس الأمة، أسفر عن فترة من الاستقرار النسبي في الكويت، حيث تم إقرار عدة تشريعات.

وأدت الخلافات المستمرة بين الحكومة والبرلمان في الكويت لتعطيل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تحتاجها البلاد بقوة في ظل اعتماد ميزانيتها العامة على إيرادات النفط بنسبة 90 بالمئة.

ويتمتع برلمان الكويت بنفوذ أكبر بكثير من المجالس التشريعية المناظرة بدول الخليج، حيث يمكن لأي نائب استجواب رئيس الوزراء أو أي عضو بالحكومة، لكن أمير البلاد له الكلمة الفصل في الحياة السياسية ويمكنه حل البرلمان وإقالة الحكومة.

(رويترز)