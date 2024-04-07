أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويدعو مجلس الأمة للانعقاد

الكويت: قبل أمير الكويت مشعل الجابر الأحمد الصباح، الأحد، استقالة الحكومة برئاسة محمد السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء، بعد يومين من إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة (البرلمان).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية نص الأمر الأميري “بعد الاطلاع على الدستور، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح”، السبت.

وأفاد الأمر “بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء (محمد السالم الصباح) والوزراء في حكومته، مع استمرار كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة (الحكومة) الجديدة”.

كما صدر مرسوم أميري ثان “بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل/ نيسان 2024″، وفق ذات المصدر.

والسبت أعلنت الحكومة الكويتية، رفع كتاب استقالتها إلى أمير البلاد، في بيان عقب اجتماع استثنائي، أشاد بالانتخابات النيابة، وهي الأولى بعهد أمير البلاد مشعل جابر الأحمد الصباح، عقب توليه مقاليد الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وسجلت انتخابات البرلمان الكويتي، مشاركة بنسبة 62 بالمئة، وفق وزارة الإعلام وفوز امرأة واحدة من بين 50 نائبا بمقعد في البرلمان، ومحافظة مرزوق الغانم وأحمد السعدون رئيسي مجلس النواب السابقين على مقعديهما، وفق ما أورد إعلام كويتي رسمي، الجمعة، غداة إجراء الانتخابات.

وأفاد البيان بأنه “تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور”، رفعت الحكومة استقالتها لأمير البلاد.

وتنص المادة 57 من الدستور على أنه “يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة”.

وعين محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي كأول رئيس لأول حكومة تتشكل في عهد أمير الكويت الحالي الشيخ مشعل الأحمد.

وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، أصدر الأمير مرسوما بحل مجلس الأمة، الذي انتخب في يونيو/ حزيران 2023، نظرا إلى “ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي”.

ويغلب التوتر على العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الكويت، مما أدى مرارا إلى تقديم الحكومة استقالتها أو إقالتها؛ إثر استجوابات متكررة من النواب، بالإضافة إلى حل مجلس الأمة مرات عديدة.

(الأناضول)