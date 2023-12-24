أمير المصري: الفنان موقف وأنا اخترت الوقوف بجانب الحق الفلسطيني

القاهرة – “القدس العربي”:

منذ بداية الأزمة الفلسطينية والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، برز اسم النجم المصري العالمي أمير المصري كواحد من أكثر الفنانين دعماً للقضية الفلسطينية، ليس فقط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بل بسبل مختلفة أيضا، منها إقامة ليلة عرض للأفلام الفلسطينية القصيرة والتبرع بعائدها لصالح أهالي غزة.

وقال عن هذه الفكرة إنه كان يبحث عن طريقة تسمح للناس بالتبرع، كما كان يحاول دعم صناع أفلام من فلسطين لا يجدون من يلقي عليهم الضوء. وأشار إلى أن الأفلام كانت جيدة بالفعل دون مجاملة، وقد أعجب بها الجمهور الذي شاهدها. وبعد العروض، كان هناك ألعاب معرفية عن فلسطين، تساهم في تعزيز معرفة الناس بالقضية الفلسطينية وتاريخها. وأبدى المصري سعادته بنجاح الحفل في جمع ما يقرب من 15 ألف جنيه إسترليني لمساعدة الفلسطينيين.

وكشف أمير المصري كواليس حضوره مظاهرات تناصر الشعب الفلسطيني في لندن، وقال: «أنا سعيد لأن الكثيرين دعموا القضية الفلسطينية، وبالطبع أنا أدعم القضية الفلسطينية، وربما خسر البعض عمله ومصالحه بسبب دعم القضية، وأنا منهم».

كما شارك أمير المصري في حفل خيري أقامه مهرجان الجونة السينمائي بالتعاون مع الهلال الأحمر من أجل جمع التبرعات لأهالي غزة. وألقى كلمة في حفل توزيع جوائز البافتا في أسكتلندا، وأكد فيها على دعمه القضية الفلسطينية.

وفي تصريحات صحافية، قال الفنان المصري إنه يعلم أن مشواره الفني في هوليوود قد يتأثر بشكل سلبي، لأنه من المعروف أن الفنانين الذين يعلنون دعمهم للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي يتعرضون لعقاب غير مباشر قد يؤثر على مسيرتهم الفنية. ولكن أمير المصري أكد أنه لا يبالي، وقال: “إن الفنان مواقف، وأنا اخترت الوقوف بجانب الحق الفلسطيني، لأنه إنسان قبل أن يكون فنانا، ولا بد أن يستخدم شهرته لنصرة الحق وليس العكس”، مؤكداً أنه يهتم بحقوق الفلسطينيين أكثر من اهتمامه بمستقبله في هوليوود.

وأضاف أنه متفائل بأن الحق لا بد أن ينتصر، مشيراً إلى التحول الرهيب الذي حدث في اتجاه الرأي العام العالمي بعد نشر الحقائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر عن سعادته حيال ردة فعل الشعوب حيال الحرب على غزة، مشيرا إلى أن المظاهرات والمسيرات الداعمة لأهالي القطاع أصبحت مليونية لاحقا بعد أن كانت تضم الآلاف، ما سيحدث ضغطًا كبيرًا على الحكومات الأجنبية التي تناصر إسرائيل.

وأكد أمير المصري أن أغلب أصدقائه في الخارج ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف أمير المصري عن أحدث أعماله حيث يعرض له حاليا مسلسل Vigil 2K ويشارك في مسلسل Faithless الذي تدور أحداثه عن عائلة مصرية تعيش في إيرلندا ويقدم شخصية “زين” الذي كان يعيش في لوس أنجلوس، قبل أن يعود لأيرلندا من أجل مساعدة شقيقه الذي توفيت والدته، في تربية أبنائه، وهو مسلسل كوميدي من تأليف باز عشماوي وإخراج ديكلان ريكس.

وكان أمير المصري قام ببطولة مسلسل “مجنونة بيك” وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Crazy Ex-Girlfriend.