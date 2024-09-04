أمير قطر بحث في أوسلو التطورات في غزة

لندن – «القدس العربي»: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، أمس في العاصمة أوسلو، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقال بيان للديوان الأميري القطري إن الشيخ تميم وغار ستوره «عقدا جلسة مباحثات رسمية وذلك في مقر الضيافة الحكومي في العاصمة أوسلو أمس» .

وخلال الاجتماع «أكد أمير قطر تطلعه إلى دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في ضوء ما يجمع البلدين من علاقات دبلوماسية تمتد لأكثر من خمسين عاما، وتعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات».

وجرى خلال الجلسة أيضا «بحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، لا سيما في مجالات الاستثمار والاقتصاد والطاقة والتعاون الدولي، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة» .

تابع جولته الأوروبية ووصل فنلندا

وفي بداية الجلسة رحب رئيس الوزراء النرويجي بأمير قطر والوفد المرافق، «مشيدا بما يجمع البلدين من علاقات صداقة وتعاون». وأعرب أمير قطر عن تقديره لرئيس الوزراء النرويجي وأكد تطلعه «للعمل مع رئيس الوزراء النرويجي على دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في ضوء ما يجمع البلدين من علاقات دبلوماسية تمتد لأكثر من خمسين عاما، وتعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات».

وكان أمير قطر قد بدأ جولة رسمية في عدد من الدول الأوروبية بدعوة من قادتها، مستهلاً الجولة بزيارة السويد.

وغادر أمير قطر بعد زيارته أوسلو إلى مدينة هلسنكي في زيارة رسمية إلى جمهورية فنلندا برفقة الوفد الرسمي.

ورحّب ستوب رئيس جمهورية فنلندا، بالزيارة وقال «هذا العام يصادف الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين». وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» قال «أرحب ترحيبا حارا بسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في فنلندا». وأضاف «أن الحوار الوثيق بين بلدينا أمر مهم، خاصة في ظل الوضع الأمني في أوروبا والشرق الأوسط».