أمير قطر يدعو لوقف اعتداء إسرائيل على لبنان ويندد بإبادة غزة- (فيديو)

الدوحة- “القدس العربي”:

حضرت فلسطين ولبنان في افتتاح القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي تستضيفها الدوحة، وخصوصاً في كلمتي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ودعواتهما من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته التي حضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن العالم يشهد تصاعدًا خطيرًا في الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرضون له من استهداف المدنيين العزل بالقصف المتواصل الذي أدى إلى قتل عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء أطفالا ونساءً ورجالًا فاق عددهم الـ41 ألف شهيد، واستهداف مقار المنظمات الدولية وتدمير البنى التحتية السكنية والصحية والتعليمية، وكافة مرافق الحياة.

وأضاف الشيخ تميم: “لقد أصبح واضحاً وضوح الشمس أن ما يجري هو عمليات إبادة جماعية إضافة إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش الإنساني تمهيداً للتهجير”. وشدد على رفض وإدانة الغارات الجوية والعمليات العسكرية المتصاعدة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان مؤخرا، والتي أودت بأرواح المئات من المدنيين الأبرياء الذين لا ذنب لهم، وهجرت أكثر من مليون مواطن.

وقال أمير قطر إن إسرائيل “تستغل العجز الدولي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وترى الفرصة متاحة لتطبيق مخططها في لبنان”.

واستطرد: “سبق أن حذرنا من عواقب عدم محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية، وعلى رفضها تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بإنهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا. الأمر الذي جعلها لا تقيم وزنًا للقانون الدولي، وأطلق أيدي حكامها في فلسطين ولبنان.

سمو الأمير يفتتح القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي تنعقد تحت عنوان "الدبلوماسية الرياضية"#قنا #قطر https://t.co/3svbj35FfB pic.twitter.com/vAk7rQIL4m — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 3, 2024

من جانبه، أكد الرئيس الإيراني في تصريحات صحافية خلال وجوده في الدوحة، أن طهران ستواصل دعم المقاومة حتى تحرير فلسطين. وشدد أن “منتهكي حقوق الإنسان يجب أن يعلموا أن المقاومة شجرة مثمرة ولا يمكن القضاء عليها”. وأكد على دعم إيران للمقاومة الفلسطينية، قائلا: “سندعم فصائل المقاومة حتى تحرير فلسطين ونرى أن ذلك واجب علينا ونقف معها وبقوة”.

ويشارك في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بالدوحة عدد من القادة بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قال إن دولة فلسطين تسعى إلى الخلاص من الاحتلال والاستيطان ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية والقدس، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال بالكامل من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

📹 | كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى

خلال افتتاح مؤتمر القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي #قناة_الريان | #قطر pic.twitter.com/PkCDYIdSgH — قناة الريان الفضائية (@AlrayyanTV) October 3, 2024

عباس: إسرائيل دمرت 90 بالمئة من بنية غزة التحتية

من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 90 بالمئة من البنية التحتية في قطاع غزة، بما فيها المنشآت والمرافق الرياضية، وذلك ضمن “حرب إبادة وحشية”.

وقال عباس في كلمة أمام القمة إن “دولة فلسطين تسعى إلى الخلاص من الاحتلال والاستيطان ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وصولا إلى إنهاء الاحتلال بالكامل من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف عباس: “رغم كل الصعوبات التي يخلقها الاحتلال يواصل الرياضيون الفلسطينيون، كباقي أبناء شعبهم، بمثابرة وثبات تحقيق إنجازات تبعث على الفخر”.

وتابع: “وتُجسد دولة فلسطين الدبلوماسية الرياضية من خلال مشاركاتها في جميع المحافل الرياضية الدولية، حيث يحمل رياضيونا قضية شعبهم الصامد المصر على الحياة”.

عباس شدد أيضا على أن هذه القمة تنعقد “بينما تواجه منطقتنا مخاطر كبيرة بسبب إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على نهج العدوان والعنف”.

وأوضح: “يتعرض شعبنا الفلسطيني، بمن فيه أبناؤه الرياضيون، وكذلك الشعب اللبناني الشقيق لحرب إبادة إسرائيلية وحشية، راح ضحيتها آلاف الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن”.

واستطرد عباس: “كما دمر العدوان الإسرائيلي المتواصل أكثر من 90 بالمئة من البنية التحتية في قطاع غزة، بما فيها المنشآت والمرافق الرياضية”.

وأكد أن “السلام والتسامح لا يمكن أن يتعايشا مع الاحتلال وحرب الإبادة والتمييز العنصري والتطهير العرقي والقهر والظلم ومنع الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته إلى الحرية والاستقلال والعدوان على الشعب اللبناني الشقيق”، داعيا المجتمع الدولي إلى “التدخل الفوري لوقف العدوان الهمجي على فلسطين ولبنان”.

واعتبر عباس أن انعقاد هذه القمة الآسيوية تحت عنوان الدبلوماسية الرياضية “يشكل فرصة لتعزيز الحوار بلغة لا تقل تأثيرا عن الدبلوماسية الرسمية”.

وزاد بأن الدبلوماسية الرياضية “تلغي الحواجز وتوفر الفضاءات لعلاقات إنسانية تعتمد على المنافسة الشريفة، في إطار قوانين حاكمة، بغض النظر عن الهوية أو الدين أو العرق أو اللغة”.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس: الشعبان الفلسطيني واللبناني يتعرضان لحرب إبادة إسرائيلية وحشية راح ضحيتها آلاف الضحايا #عام_الإبادة_عام_القضية#التلفزيون_العربي_الصورة_الأوضح pic.twitter.com/MwZX2yUDIz — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 3, 2024

عجز دولي

بدوره، قال ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في كلمة بلاده، إن “المجتمع الدولي عاجز عن وقف الإبادة بحق قطاع غزة”.

وأكد الصباح رفض بلاده “العدوان والمساس بسيادة لبنان”.

وللمطالبة بإنهاء حرب الإبادة على غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر إجمالا عما لا يقل عن 1928 شهيدا و9290 جريحا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

فيما أشاد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بـ”دعم دول التعاون الآسيوي لحل الدولتين واعترافها بدولة فلسطين”.

ولفت إلى “أن استمرار العدوان والانتهاكات في منطقة الشرق الأوسط يعرقل حركة التجارة الدولية”.

وأضاف: “نحث الجميع على دعم حل الدولتين ونؤكد أهمية حل الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية والدبلوماسية، فالمنطقة تواجه العديد من التحديات التي تستدعي تضافر الجهود”.

(وكالات)