أمير قطر من اجتماع أستانا: نسعى لإنهاء الحرب بالتفاوض

أستانا – وكالات: جدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تمسك بلاده بإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وقال خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية أستانا، إنّ الدوحة تسعى إلى إنهاء الحرب من خلال التفاوض وعودة المحتجزين في أسرع وقت. وأضاف أنه من غير المقبول ألا تكون هناك دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

وقال الرئيس الروسي خلال لقائه أمير قطر، إن موسكو على علم بالجهود “الجبارة” للدوحة من أجل التوصل إلى تسوية في غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي تعقد تحت شعار “تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة”.

والتقى أمير قطر أيضاً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش انعقاد القمة، و”تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، وسبل الارتقاء بها”.

كما تبادلا “الآراء حول مجمل القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، ولا سيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

يشار إلى ان دولة قطر وقّعت في أيلول/ سبتمبر 2022 مذكرة تفاهم للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بوصفها “شريك حوار”.