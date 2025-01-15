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أمير قطر: نأمل أن يسهم إعلان اتفاق وقف النار بغزة في إنهاء العدوان (تدوينة) 

15 - يناير - 2025

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الدوحة: قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء الأربعاء، إنه يأمل في أن يسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في إنهاء العدوان على القطاع.

جاء ذلك بحسب ما ذكره أمير قطر، في منشور عبر منصة إكس، عقب إعلان الدوحة التي استضافت مفاوضات الاتفاق عن التوصل لصفقة.

وقال الأمير تميم: “نأمل أن يُسهم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في إنهاء العدوان والتدمير والقتل في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبدء مرحلة جديدة لا يتم فيها تهميش هذه القضية العادلة، والعمل الجاد على حلها حلاً عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية”.

وأكد أن “الدور الدبلوماسي لدولة قطر في الوصول لهذا الاتفاق هو واجبنا الإنساني قبل السياسي، ونشكر مصر والولايات المتحدة الأمريكية على جهودهما المقدرة”.

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحافي بالدوحة، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، لافتا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

(الأناضول)

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