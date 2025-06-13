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أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران

منذ ساعة واحدة

أمير قطر لدى استقبال الرئيس الأمريكي خلال زيارته للدوحة في الشهر الماضي (أ ف ب)

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الدوحة ـ “القدس العربي”:

أفاد بيان للديوان الأميري القطري، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تقلى اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيان الديوان الأميري القطري إنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في المنطقة، لاسيما ما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف أن الأمير الشيخ تميم شدد خلال الاتصال على ضرورة العمل على خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية.

وذكر البيان أن الرئيس الأمريكي أكد استعداد واشنطن للمشاركة في مساعي حل الأزمة حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي.

قطر تدين الهجوم الإسرائيلي

وفي وقت سابق اعتبرت قطر الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران، فجر الجمعة، “تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا” لسيادة وأمن طهران، داعية إلى ضبط النفس لعدم التصعيد في المنطقة.

جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية، بعد ساعات من إطلاق إسرائيل هجومًا واسعًا على إيران أسمته “الأسد الصاعد”، قصفت خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء.

وأعربت قطر عن “إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي” الذي استهدف إيران، واعتبرته “انتهاكًا صارخًا لسيادة طهران وأمنها، وخرقًا واضحًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي”.

وأبدت “بالغ قلقها إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي يأتي في سياق نمط متكرر من السياسات العدوانية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتعرقل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية”.

وجددت الدوحة “موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال العنف، والداعي إلى ضبط النفس وتفادي التصعيد الذي من شأنه توسيع رقعة النزاع وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”، وفق البيان ذاته.

 

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