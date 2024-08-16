أمير قطر وبايدن يبحثان جهود الوساطة بشأن غزة- (بيان)

الدوحة: بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، جهود الوساطة بشأن وقف الحرب في قطاع غزة والتطورات الإقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من بايدن، بحسب بيان للديوان الأميري، عقب انتهاء محادثات وقف إطلاق النار على غزة بالدوحة، في وقت سابق الجمعة، أعلن إثرها الوسطاء أن واشنطن قدمت مقترحا جديدا لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفق البيان ذاته، “تلقى أمير قطر اتصالا هاتفيا من بايدن، بحث خلاله مستجدات العلاقات الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة والسبل الكفيلة لتطويرها”.

كما بحث الاتصال الهاتفي “مناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، بحسب ذات المصدر.

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. https://t.co/5CfOAfNlVN — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) August 16, 2024

(الأناضول)