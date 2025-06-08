سياسة | دولي

أمير قطر ورئيس فرنسا يبحثان التعاون الثنائي والأوضاع في غزة

منذ ساعة واحدة

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إسطنبول: بحث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقّاه أمير قطر من ماكرون مساء السبت، وفق بيان للديوان الأميري القطري.

وأفاد البيان بأن الاتصال جرى خلاله استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وأوجه تعزيزها.

كما ناقش الطرفان أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأتي هذا الاتصال في وقت تتواصل فيه حرب إبادة جماعية تشنّها إسرائيل على القطاع الفلسطيني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 180 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.

وتترأس فرنسا والسعودية بشكل مشترك مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، من المقرر عقده في مدينة نيويورك الأمريكية بين 17 و20 يونيو/ حزيران الجاري، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

(الأناضول)

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