أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

الدوحة: بحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، مع جاستين ترودو رئيس وزراء كندا، تطورات الأوضاع في قطاع غزة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر، من رئيس وزراء كندا، وفق بيان للديوان الأميري.

ووفق البيان، بحث الجانبان خلال الاتصال “تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

كما تم بحث “عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، وعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين وآفاق تعزيزها”.

ونقل الديوان الأميري عن ترودو “شكره وتقديره لأمير قطر، على جهود دولة قطر الدبلوماسية والإنسانية على الصعيد الإقليمي والدولي، لا سيما ما يتعلق بالأوضاع في غزة”.

وتعد قطر ركنا أساسيا في الحراك الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، والمفاوضات غير المباشرة الجارية منذ بدء الحرب الإسراتئيلية على غزة.

وتمكنت وساطة قطرية أمريكية مصرية نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من التوصل لهدنة استمرت 7 أيام، أطلق خلالها سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مقابل الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء 26 ألفا و751 شهيدا و65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)