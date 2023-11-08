أمير قطر ورئيس وزراء هولندا يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية- (تغريدة)

الدوحة: بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر اليوم الأربعاء في الدوحة مع مارك روته رئيس وزراء هولندا، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود البلدين الدبلوماسية للدفع في اتجاه وقف العدوان على غزة بشكل عاجل.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن منشور لأمير قطر على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “ناقشت خلال مباحثاتي اليوم مع رئيس الوزراء الهولندي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود بلدينا الدبلوماسية للدفع في اتجاه وقف العدوان على غزة بشكل عاجل، وفتح ممرات آمنة أمام جهود الإغاثة الدولية للتخفيف من حجم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون”.

وعقد تميم وروته جلسة مباحثات رسمية اليوم بالديوان الأميري القطري تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها، ومناقشة عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المشتركة للوصول لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.

ناقشت خلال مباحثاتي اليوم مع رئيس الوزراء الهولندي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود بلدينا الدبلوماسية للدفع في اتجاه وقف العدوان على غزة بشكل عاجل، وفتح ممرات آمنة أمام جهود الإغاثة الدولية للتخفيف من حجم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون. pic.twitter.com/WACFHIrf5E — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 8, 2023

(د ب أ)