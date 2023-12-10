أمير قطر وغوتيريش يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

الدوحة: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والمستجدات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش منتدى الدوحة 2023، بالعاصمة القطرية، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.

وقالت الوكالة إن أمير البلاد بحث مع غوتيريش “المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الوضع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ونقلت الوكالة عن غوتيريش “شكره وتقديره للأمير تميم بن حمد، على جهود ومساعي الدوحة، في الإفراج عن الرهائن (بين حماس وإسرائيل).

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

في السياق، قال الديوان الأميري القطري، إن الأمير تميم التقى بالدوحة مع الرئيس السنغالي ماكي صال حيث بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الأمير القطري، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين الدوحة وواشنطن.

وفي وقت سابق الأحد، حضر أمير قطر حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة انعقاد منتدى الدوحة 2023، بميناء الدوحة القديم.

وتزامن ذلك مع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت، 17 ألفا و997 شهيد، و49 ألفا و229 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)