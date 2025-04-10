أمير قطر وماكرون يبحثان هاتفيا التطورات بغزة والأراضي الفلسطينية

الدوحة: بحث أمير قطر تميم بن حمد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، تطورات الأوضاع بقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ تميم من الرئيس ماكرون، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.

وقال البيان إن الزعيمين بحثا خلال الاتصال “علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وأوجه تعزيزها”.

وأضاف أنهما بحثا كذلك “أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”، دون ذكر أية تفاصيل أخرى.

والأربعاء، أعلن ماكرون، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين خلال الأشهر المقبلة.

وأفاد في مقابلة مع قناة “فرانس 5” عقب زيارة لمصر استمرت يومين، بأن ذلك قد يكون خلال مؤتمر دولي حول حل الدولتين في يونيو/حزيران المقبل.

وقال الرئيس الفرنسي: “يتعين علينا أن نتحرك نحو الاعتراف (بفلسطين) ويمكننا أن نصل إلى ذلك في الأشهر المقبلة”.

وخلال زيارته إلى مصر الأحد والاثنين، أعلن ماكرون عن عقد مؤتمر دولي حول حل الدولتين، مشيرا إلى أنه سيرأس المؤتمر بالاشتراك مع السعودية.

وفي تصريح له عام 2024، قال ماكرون إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس “محرما” بالنسبة لفرنسا.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عززت المعارضة في فرنسا دعواتها للاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

(الأناضول)