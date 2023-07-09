أمير قطر ونائب الرئيس التركي يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون

الدوحة: استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم الأحد جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية(قنا)،جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في مجالي الاقتصاد والاستثمار.

كانت قناة”إن تي في “التركية قد ذكرت أن زيارة نائب الرئيس التركي التي يرافقه فيها وزير المالية محمد شيمشك إلى قطر والتي تأتي قبل جولة خليجية يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الجاري ، جزء من محاولة لجذب استثمارات ولتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي الإقليمي .

و يعتزم أردوغان زيارة الإمارات والسعودية وقطر في الفترة 19-17 تموز/يوليو الجاري .وقدمت دول الخليج الثلاث العملة الأجنبية التي يحتاجها بشدة البنك المركزي التركي من خلال اتفاقيات مبادلة وودائع مباشرة قبل الانتخابات التركية التي جرت في شهر أيار/مايو الماضي،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

وأشارت بلومبيرغ إلى أن أردوغان يقوم بهذه الجولة الخليجية لجذب الاستثمار إلى تركيا والذي يتطلع إليه الرئيس التركي لسد فجوة استثمارية بعد سنوات من السياسة النقدية غير التقليدية – أي إبقاء أسعار الفائدة منخفضة على حساب التضخم – والتي كانت بمثابة عامل طرد للمستثمرين الغربيين .

(د ب ا)