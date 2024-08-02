أمير قطر ونائب رئيس إيران يبحثان التطورات الإقليمية والدولية 

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني في الدوحة

الدوحة: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومحمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني، الجمعة، آخر التطورات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء بمكتب الشيخ تميم في قصر لوسيل شمال العاصمة الدوحة، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.

وقال البيان إن الشيخ تميم وعارف “استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها”.

وأضاف أنهما بحثا كذلك “آخر التطورات الإقليمية والدولية”، دون ذكر تفاصيل أخرى بالخصوص.

وفي وقت سابق اليوم، وصل عارف إلى الدوحة ضمن زيارة غير محددة المدة للمشاركة في مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وتتزامن الزيارة مع توتر متصاعد بالمنطقة بين إسرائيل من جانب وإيران و”حزب الله” من جانب آخر، بعد اغتيال تل أبيب للقيادي البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت، الثلاثاء، واغتيال هنية في طهران فجر الأربعاء.

وبينما أقرت إسرائيل بمسؤوليتها عن اغتيال شكر، تلتزم الصمت بشأن مسؤوليتها عن اغتيال هنية، فيما تترقب ردا على عمليتي الاغتيال من إيران و”حزب الله” و”حماس”.

وتصاعد التوتر في المنطقة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على خلفية حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة، خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

(الأناضول)