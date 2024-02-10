أمير قطر وولي عهد الأردن على رأس الحضور في نهائي أمم آسيا 2023- (فيديو)

الدوحة: حرص الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على حضور المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، بين منتخبي قطر والأردن، اليوم السبت.

وشهدت المباراة المقامة على ملعب (لوسيل) المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة أيضا، حضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، الذي ارتدى قميص المنتخب الأردني.

وقام الأمير تميم بمعانقة الأمير الحسين قبل انطلاق المباراة، في لقطة أثارت تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ولي عهد مملكة الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 🇶🇦♥️🇯🇴

pic.twitter.com/6h9TITmVaF — عمرو (@bt3) February 10, 2024

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن اللقاء شهد أيضا حضور كل من الرئيس الرواندي بول كاجامي، والسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والبحريني سلمان بن ابراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة.

وأفادت الوكالة أيضا بأن المباراة شهدت أيضا حضور عدد من كبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء الوفود ورؤساء اللجان الأولمبية والاتحادات العربية والأجنبية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة.

ويسعى منتخب قطر للتتويج باللقب للنسخة الثانية على التوالي، بعدما ظفر بكأس البطولة عام 2019 في الإمارات العربية المتحدة، بينما يحلم منتخب الأردن بالحصول على البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

(د ب أ)