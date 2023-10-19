أمير قطر يؤكد ضرورة خفض التصعيد في غزة

الدوحة – «القدس العربي»: بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الخميس، خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، ورئيس وزراء هولندا مارك روته، عددا من التطورات الإقليمية والدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد أمير قطر ضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد وفتح ممرات آمنة في قطاع غزة للإغاثة والجهود الإنسانية.

كما شدد على ضرورة بذل الجهود لضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا، وموقف قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن بلاده تتفق مع قطر على أهمية وجود ممر آمن للمساعدات ومنع التصعيد الإقليمي.

كما بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن إسبانيا تشاطر قطر المخاوف من تصعيد الصراع، وأكد ضرورة وصول المساعدات الى غزة وإطلاق سراح كل الرهائن فورا.