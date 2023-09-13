أمير قطر يبحث مع الرئيس نجيب بقيلة تعزيز العلاقات بين قطر والسلفادور

لندن ـ “القدس العربي” ووكالات: وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأربعاء، إلى السلفادور، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيسها، نجيب بقيلة، ضمن جولة يجريها أمير قطر شملت غويانا، وفق بيان صادر عن الديوان الأميري.

ويبحث أمير قطر مع رئيس السلفادور العلاقات بين البلدين، و”سبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك”. ومن المتوقع أن تسهم الزيارة في “تطوير العلاقات بين الدوحة والسلفادور، ودفعها نحو آفاق رحبة وجديدة من التعاون والشراكات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين”، وفق البيان.

الشيخ تميم يقوم بجولة بدأت بلقاء محمد عرفان رئيس غويانا

وأكد القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى السلفادور فهد سالم المري أن العلاقات القائمة بين قطر والسلفادور “وطيدة ومتطورة”، لافتاً إلى أن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “تأتي تجسيداً لسلسلة من الجهود التي استمرت لسنوات من أجل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وستساهم في نقلها نحو آفاق أرحب”. وتابع المري، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، أن زيارة أمير قطر للسلفادور تمثل كذلك “مناسبة للتوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في مجال التعاون الزراعي والثروة الحيوانية والتعاون العسكري والصحة وفي المجال القانوني وعمل النيابة العامة، والتي من شأنها جميعا فتح الأبواب للمضي قدما في القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وقد وقع البلدان على اتفاقية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول من عام 2003، كما افتتحت جمهورية السلفادور خلال شهر أبريل/ نيسان من عام 2006 سفارة لها في الدوحة، كما جرى افتتاح سفارة لدولة قطر في السلفادور عام 2009، وتشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطوراً نوعياً وتبادلاً للزيارات من جانب المسؤولين لدى الطرفين.

والثلاثاء، وصل الأمير تميم إلى غويانا في زيارة استمرت يوماً واحداً، شهد خلالها مع الرئيس محمد عرفان علي مراسم التوقيع على اتفاقيتين بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وفق الديوان الأميري. وتم التوقيع أيضاً على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية بين البلدين، وفق المصدر ذاته.

وتأتي زيارة أمير قطر إلى السلفادور ضمن إطار تعزيز العلاقات بين قطر ودول أمريكا اللاتينية، والمساهمة في تطويرها لتشمل مجالات متعددة.