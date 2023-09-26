أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية السعودي قضايا إقليمية ودولية- (تغريدة)

الدوحة: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الثلاثاء، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء أمير قطر مع بن فرحان والوفد المرافق في الدوحة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وذكرت أن بن فرحان نقل خلال اللقاء تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما له بموفور الصحة، وللشعب القطري بدوام التقدم والازدهار”.

وأضافت أنه “جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

سمو الأمير المفدى يستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بمكتبه في الديوان الأميري. https://t.co/csGF20YWnw pic.twitter.com/SC3SxlDWNg — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 26, 2023



وفي السياق التقى بن فرحان مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر.

وجرى خلال اللقاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، “بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها”.

كما جرى خلال اللقاء “استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

يذكر أن العلاقات السعودية القطرية عادت إلى طبيعتها، منذ 5 يناير/كانون الثاني 2021، عندما أنهت قمة العلا في المملكة، خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ومنذ إعلان المصالحة الخليجية في القمة، تبذل السعودية وقطر، جهودا لتطوير علاقاتهما الثنائية.

(الأناضول)





