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أمير قطر يبحث مع وزير خارجية الأردن تعزيز العلاقات- (صورة)

منذ ساعة واحدة

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عمان: بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال استقباله الصفدي الذي يجري زيارة رسمية غير معلنة المدة إلى الدوحة منذ الأحد، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات “الأخوية الراسخة” بين الأردن وقطر، وسبل تعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر البيان أن الصفدي حمل رسالة من الملك عبد الله الثاني إلى الأمير تميم حول “سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وعدد من القضايا العربية والإقليمية”.

(الأناضول)

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