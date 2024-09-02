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أمير قطر يبحث مع وزير خارجية السويد الأوضاع بغزة

منذ 57 دقيقة

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الدوحة: بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء الاثنين، مع وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح الديوان الأميري القطري، في بيان، أن الأمير تميم استقبل بيلستروم في مقر إقامته بالعاصمة استوكهولم، أول محطة في جولة أوروبية له تشمل أيضا النرويج وفنلندا.
وجرى خلال اللقاء “استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها، والمستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”، وفق البيان.
وتتزامن جولة أمير قطر مع استمرار وساطة بلاده إلى جانب مصر والولايات المتحدة، في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، لوقف حرب تشنها تل أبيب على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

(الأناضول)

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