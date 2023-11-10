أمير قطر يبحث مع ولي العهد السعودي التطورات في غزة- (تغريدة)

الرياض: ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم الجمعة آخر التطورات في قطاع غزة.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الجانبين ناقشا “المستجدات الراهنة خاصة تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وجهود وقف العدوان على غزة وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل، وما من شأنه دعم الأمن والاستقرار في المنطقة”.

سمو الأمير المفدى وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، يبحثان بقصر اليمامة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة. #قطر #السعودية… pic.twitter.com/Wxn7CIvozH — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) November 10, 2023

(رويترز)