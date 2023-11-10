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أمير قطر يبحث مع ولي العهد السعودي التطورات في غزة- (تغريدة)

منذ 7 دقائق

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

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الرياض: ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم الجمعة آخر التطورات في قطاع غزة.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الجانبين ناقشا “المستجدات الراهنة خاصة تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وجهود وقف العدوان على غزة وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل، وما من شأنه دعم الأمن والاستقرار في المنطقة”.

(رويترز)

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