أمير قطر يزور طهران ويبحث الاستقرار في المنطقة ويؤكد على ضرورة إنهاء أزمة سكان غزة- (فيديو)

الدوحة- “القدس العربي”:

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر من طهران على ضرورة تعزيز الحوار والتفاهمات لدعم الاستقرار في المنطقة، مؤكداً على ضرورة دعم مسار الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، وإنجاح العملية السياسية في سوريا.

وجاء تصريح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مؤتمر صحافي عقده في طهران مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وأكد الشيخ تميم على أنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة والاستمرار في تدفق المساعدات، لافتا إلى أنه جرى الحديث عن أهمية إنجاح العملية السياسية الشاملة في سوريا.

وكشف أمير قطر أن الحوارات والتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة وتعزز ازدهار دولها وشعوبها.

وبحث أمير قطر، مع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، علاقات الصداقة بين بلديهما، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.

جاء ذلك خلال لقاء انعقد في مقام رهبري في العاصمة طهران.

ووفق بيان للديوان الأميري القطري، “جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل”.

وحضر اللقاء من الجانب الإيراني الرئيس مسعود بزشكيان، ومن الجانب القطري رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن.

ووصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة يرافقه فيها رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووفد رسمي.

والتقى أمير قطر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وكبار المسؤولين الإيرانيين لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية وسبل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعقدان جلسة مباحثات رسمية، وذلك بالقصر الجمهوري في العاصمة طهران. #قطر #إيران https://t.co/KlQbHb4oE9 pic.twitter.com/G3oEQSkJOO — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) February 19, 2025

من جانبه كشف الرئيس الإيراني أنه جرت مشاورات مع أمير قطر بشأن التطورات في المنطقة، واللقاءات المستمرة بين المسؤولين في كلا البلدين تؤكد الأواصر القوية. وشكر مسعود بزشكيان قطر على ما بذلته في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الأسرى الفلسطينيين. وشدد الرئيس الإيراني بدوره في المؤتمر الصحافي على وحدة الأراضي السورية وحق الشعب السوري في تقرير المصير.

وكشف سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية سعد عبد الله سعد آل محمود الشريف أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها أمير قطر تعكس قوة ومتانة العلاقات المتميزة بين البلدين. وقال إن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى إيران، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأيضا لبحث العديد من القضايا المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف الشريف أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في ضوء الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز الشراكة الثنائية، بما فيه خير ومصلحة الشعبين، كما تعد فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية التي تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين دول المنطقة.

من جانبه اعتبر سفير إيران في الدوحة علي صالح آبادي أن اللقاءات المخطط انعقادُها بين كبار المسؤولين الإيرانيين والقطريين خلال زيارة أمير قطر لطهران “منصة لتعميق التعاون في إطار وجهات النظر السياسية المشتركة بشأن المشاركة في الحل السلمي للأزمات الإقليمية بالدبلوماسية الفعالة والبناءة”، وفق ما قاله لوكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وكانت إيران من أولى الدول التي اعترفت باستقلال دولة قطر، وبعد شهر من نيل الاستقلال، تم نشر الإعلان عن الاعتراف بدولة قطر وإقامة العلاقات بين البلدين وقدم أول سفير إيراني أوراق اعتماده عام 1972م لأمير دولة قطر، بينما وصل إيران أول سفير قطري عام 1973م.