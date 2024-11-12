أمير قطر يجري تعديلاً وزارياً ويعيّن لولوة الخاطر وزيرة للتربية والتعليم

الدوحة- “القدس العربي”: أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أمراً أميرياً ينص على تعديل تشكيل مجلس الوزراء، مع تعديل بعض الوزراء، ودخول بعض الشخصيات المجلس، ومغادرة بعضهم مناصبهم نحو مسؤوليات أخرى.

وكان من أبرز المعينين الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، وهو مدير الديوان الأميري، حيث أصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع، خلفاً للدكتور خالد بن محمد العطية.

وعينت لولوة الخاطر، التي عرفها الناس وزيرة للتعاون الدولي خصوصاً وأدوارها ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، وزيرة للتربية والتعليم والتعليم العالي، خلفاً لبثينة بنت علي الجبر النعيمي، التي عينت وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة.

وسبق أن انتقدت لولوة الخاطر، لما كانت وزير الدولة للتعاون الدولي، صمت المجتمع الدولي، بعد مرور نحو خمسة أشهر من العدوان الإسرائيلي على غزة، مع التأكيد على فداحة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال.

وتحت عنوان: “لولوة الخاطر.. الوجه النسائي للقوة الناعمة للدوحة”، أوضحت صحيفة “ليبراسيون”، في تقرير سابق، أن وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية كانت المسؤول العربي الوحيد الذي تواجد على الأرض في غزة، منذ بداية الحرب، حيث أمضت لولوة بضعة أيام هناك خلال الهدنة التي تفاوضت عليها بلادها في الفترة من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023. وحظيت بتغطية واسعة النطاق من وسائل الإعلام العربية، ومن قبل الوزيرة القطرية نفسها على شبكات التواصل الاجتماعي.

🚨| سموّ الأمير @TamimBinHamad يصدر أمرًا أميريًا بتعيين سعادة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم العالي#نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/Kf2sK8vDdi — نديب قطر (@NadeebQa) November 12, 2024

وتضمن التعديل تعيين منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيراً للصحة العامة.

والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة، والشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيراً للمواصلات.

سمو الأمير يصدر الأمر الأميري رقم ( 2 ) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء#قنا #قطر https://t.co/35crvjD6w4 pic.twitter.com/Nr7pussKZb — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 12, 2024

وهذا التعديل الثاني خلال السنة الجارية، حيث سبق أن أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مطلع العام الحالي، قراراً بتعديل تشكيل مجلس الوزراء القطري، يشمل خمس حقائب وزارية.

ومؤخراً صادق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، بعد تأييد أزيد من 90٪ من المواطنين على المشروع. واعتبرت السلطات النتائج ظاهرة تحتفي بالوحدة الوطنية.

وأعلن الديوان الأميري، في وقت سابق، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء الذي أجري، وحصول التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 90.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة، صادق على النتائج.

وكشفت المصادر القطرية أنه سيعمل بتلك التعديلات اعتباراً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وتنشر في الجريدة الرسمية.

وكتب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “القطريون احتفوا بثمار ما زرعه الأوّلون من لحمة وترابط وحب الوطن بمشاركتهم في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم للبلاد”.