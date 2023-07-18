أمير قطر يجري مباحثات مع الرئيس التركي في الدوحة: دفع العلاقات لأعلى المستويات

لندن -«القدس العربي»- وكالات: أجرى أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في العاصمة الدوحة، وذلك بعد أن استقبل الأمير أردوغان في قصر لوسيل، حيث عُزف النشيد الوطني لكلا البلدين. واستعرض الزعيمان حرس الشرف، قبل أن يقدم كل منهما وفد بلاده، وعقب ذلك توجه الزعيمان لعقد لقاء ثنائي.

وحضر المراسم من الجانب التركي وزراء: الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، إلى جانب مسؤولين في الرئاسة وحزب العدالة والتنمية.

وحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فإن “زيارة الرئيس التركي للبلاد تتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما يصادف العام الحالي (2023)، الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تركيا”.

وينتظر أن تساهم هذه الزيارة، والمباحثات التي ستجرى خلالها، في “دفع عجلة العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى أرقام ومعدلات متقدمة”، حسب الوكالة.

وتتمتع دولة قطر وجمهورية تركيا، وفق “قنا” بـ”علاقات أخوية قوية وشراكة استراتيجية راسخة، حيث شهدت علاقاتهما تطورا متقدما خلال السنوات القليلة الماضية في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والعسكرية والاقتصادية”.

وتعززت العلاقات بـ”توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تغطي التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأسهمت في إضفاء أجواء من الاستمرارية والنمو في مسار العلاقات بين البلدين”.

والإثنين، زار الرئيس التركي مدينة جدة، حيث التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وشهدا مراسم توقيع عقدين بين شركة الصناعات الدفاعية التركية “بايكار” ووزارة الدفاع السعودية.

وقال وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة أمس، إن السعودية ستشتري الطائرات المسيرة “بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية”.

وكتب في تغريدة على تويتر: وقّعنا عقدا مع وزارة الدفاع السعودية لتصدير طائرات بيرقدار أقينجي (مركبة جوية قتالية مسيّرة).