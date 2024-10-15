أمير قطر يدعو إلى وقف العدوان على لبنان وحرب الإبادة بغزة ويعلن عن تعديلات دستورية- (فيديو)

الدوحة- “القدس العربي”:

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أن “القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولوياتنا”، داعياً إلى وقف العدوان على لبنان ووقف حرب الإبادة على غزة.

وتحدث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام أعضاء مجلس الشورى في افتتاح أعمال دورته العادية، وأبرز موقف بلاده من تطورات الأوضاع في المنطقة، وتحديداً في فلسطين ولبنان على ضوء العدوان الإسرائيلي، وحرب الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة منذ أزيد من سنة.

وقال أمير قطر، إن “إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفاً في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان”.

وأشار الشيخ تميم أن الدوحة حذرت من التصعيد في لبنان والعدوان الإسرائيلي عليه ومن عواقبه على المنطقة.

وتحدث أمير قطر عن دور بلاده في الوساطة للتوصل لصفقة تنهي الحرب الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الدوحة نجحت في التوصل إلى اتفاق الهدنة الذي تم تنفيذه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وحذر الشيخ تميم قائلاً: “لن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لحل الدولتين”. وأضاف أن قطر طالبت المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على المجتمع الفلسطيني. وأكد الشيخ تميم في كلمته أمام أعضاء مجلس الشورى، أن الدمار لن يجدي مع الشعب الفلسطيني الصامد المتمسك بحقوقه المشروعة.

تعديلات دستورية وتعيين أعضاء مجلس الشورى

محلياً، تحدث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن مجلس الشورى الذي تم انتخاب ثلثي أعضائه سابقاً، معلنا عن تعديلات دستورية يتم إعدادها لطرحها على استفتاء شعبي. وأشار أن نظام الحكم في قطر هو إمارة يقوم على “العدل والشورى ويحمي الحقوق في ظل سيادة القانون”.

وقال الشيخ تميم إنه “انطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي، وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها”.

وأضاف أنه هناك “غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها، الحرص على وحدة الشعب من جهة والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة الأخرى”، مبينا أن مجلس الوزراء انتهى من إعداد مشروع التعديلات الدستورية، لطرحها على الاستفتاء الشعبي.

سمو الأمير المفدى : انطلاقا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي، وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها #خطاب_الأمير_للشورى#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/V778PD2Pnf — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 15, 2024

وكشف أمير قطر في كلمته أمام آخر نسخة من مجلس الشورى المنتخب، أنه دعا إلى انتخابات مجلس الشورى على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين. وأضاف في هذا الصدد: “قلت في حينه إنها تجربة وسوف نراجعها ونقيمها ونستخلص النتائج منها والتي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية”.

سمو الأمير المفدى: أصارحكم القول إني دعوت إلى انتخابات مجلس الشورى على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين، قلت في حينه إنها تجربة وسوف نراجعها ونقيمها ونستختلص النتائج منها والتي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية #خطاب_الأمير_للشورى#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/0H0uH48VYx — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 15, 2024

وشدد أمير قطر على أن الوحدة الوطنية هي مصدر قوة الجميع، لمواجهة “كل التحديات التي مررنا بها، ومن هنا فإن علينا دائما حين نراجع تجاربنا أن نضع وحدتنا وتماسكنا فوق أي اعتبار”. وأضاف “أن علاقة الشعب بالحكم في قطر هي علاقة أهلية مباشرة وثمة أعراف وآليات معروفة للتواصل المباشر بين الشعب والحكم”. وشرح ذلك بالتأكيد أنه بالرغم من تعيين أعضاء مجلس الشورى، فإن المواطنين لديهم قنوات لطرح انشغالاتهم والتواصل المباشر، وفق أعراف البلد.

وعن الاقتصاد القطري، أشار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى أنه “على الرغم من توقع تراجع النمو بين عامي 2022 و2023، واصل الاقتصاد المحلي النمو خلال العام 2023 وتشير التقديرات إلى نمو بنسبة 1.2% وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المحلي ستبلغ 2% بنهاية العام الجاري.