أمير قطر يزور القاهرة غداً للتباحث حول الأوضاع في غزة

القاهرة- “القدس العربي”: يصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى القاهرة، غدًا الجمعة، لعقد مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب ما أعلنته قناة “القاهرة الإخبارية”.

ونقلت القناة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.

وتأتي زيارة أمير دولة قطر إلى القاهرة قبل ساعات من عقد القمة العربية الطارئة المرتقبة في الرياض، بعد غدٍ السبت بشأن قاع غزة.