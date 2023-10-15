أمير قطر يستقبل وزير خارجية إيران في الدوحة… وطهران: اتساع جبهات الحرب وارد

الدوحة ـ «القدس العربي»: استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد، في مكتبه في الديوان الأميري، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حيث جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وسبق زيارة عبد اللهيان إلى الدوحة، اتصال أجراه أمير قطر مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار التحركات الدبلوماسية لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وشدد أمير قطر في مباحثاته مع الرئيس الإيراني، على ضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وفقاً للديوان الأميري القطري.

وأكد على ضرورة العمل من أجل “فتح ممرات آمنة في غزة للإغاثة، وضمان عدم اتساع رقعة العنف”، مشدداً على “موقف الدوحة الثابت حول إدانة استهداف المدنيين، وسياسات العقاب الجماعي، ودعوات تهجير الفلسطينيين”.

وحل عبد اللهيان في الدوحة ضمن جولة إقليمية يقوم بها شملت العراق وسوريا ولبنان.

جرائم الاحتلال

واجتمع مسؤول الدبلوماسية الإيرانية مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وكشفت الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان أكد في اللقاء الذي جمعه مع رئيس الوزراء القطري، على “حساسية الوضع حسب التطورات الجارية في فلسطين وبشاعة جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين”، مقدماً الشكر لقطر على دعمها القوي لفلسطين”.

أما رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، فقد شدد على أن “استمرار هذا الوضع وهجمات إسرائيل على غزة والشعب الفلسطيني مقلق”، مؤكداً أن “القضية الفلسطينية هي قضية العالم الإسلامي أجمع”.

والتقى وزير الخارجية الإيراني، في الدوحة أيضا، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وبحث معه آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وأكد عبد اللهيان من العاصمة القطرية أنه “إذا ما استمرت جرائم الكيان الصهيوني في غزة ضد الشعب، فلن يستطيع أحد أن يضمن بقاء ظروف المنطقة على هذه الحال”.

وألمح إلى إمكانية اتساع جبهات الحرب الدائرة في قطاع غزة ومحيطه، وأشار إلى أن هذا الاحتمال يزداد كل ساعة، مع تأكيده أن طهران لن تبقى متفرجة على الوضع الراهن.

وبيّن في حديث لقناة “الجزيرة”، أن اتساع جبهات الحرب وارد “إن لم تنجح مساعي وقف العدوان على غزة”. وشدد على أن إيران والمنطقة والفاعلين فيها “لن يبقوا متفرجين” إزاء هذا الوضع.

وقال “إذا لم تتوقف أمريكا وإسرائيل عن هذه السياسة فلا يمكن وقف نطاق الحرب”، مضيفا “إذا اتسع نطاق الحرب فإن خسائر فادحة ستلحق بأمريكا أيضا”.

واستقبلت الدوحة قبل أيام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي قابل أمير قطر وأجرى جلسة مباحثات مع وزير الخارجية القطري، وعقد مؤتمراً صحافياً أكد فيه سعي واشنطن للضغط على حماس للموافقة على إطلاق سراح السجناء.

ونفت قطر في وقت سابق قيامها بوساطة حول الموضوع. وأكد المسؤولون أن الوضغ غير مناسب للتفاهم حول الصفقة في ظل اعتداءات إسرائيلية مكثفة على المدنيين.

وأكدت مصادر من حركة حماس أن الوقت ليس مناسباً للحديث عن إطلاق سراح السجناء ما لم يتم وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.

الكلام الإيراني حول اتساع جبهات الحرب، تزامن مع تصريحات لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك ساليفان، أكد خلالها أن الولايات المتحدة تخشى أن يشهد النزاع “تصعيدا” إضافيا، مبديا أيضا خشية من “تدخل ايراني” محتمل.

وقال في مقابلة مع شبكة “سي بي أس”: “هناك خطر قائم أن يشهد النزاع تصعيدا، بفتح جبهة ثانية في الشمال، وبالطبع بتدخل إيران”.

وشدّد على أن الولايات المتحدة “لا يمكنها استبعاد فرضية أن تتخذ ايران قرارا بالتدخل مباشرة في شكل او في آخر”.

وتابع “إنه خطر نحن مدركون له منذ بداية النزاع”. وأضاف “لذا تحرّك الرئيس (الأمريكي جو بايدن) سريعا وبشكل حازم بنشر حاملة طائرات في شرق المتوسط، لكي تكون لدينا مقاتلات في الخليج، لأنه وجّه رسالة في غاية الوضوح إلى كل دولة أو كيان قد يسعى لاستغلال هذا الوضع”.

والسبت، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية في شرق المتوسط بغية “ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهد يرمي إلى توسيع نطاق هذه الحرب”.

وستنضم حاملة الطائرات دوايت آيزنهاور مع مجموعة السفن المرافقة إلى حاملة الطائرات جيرالد فورد التي نشرتها واشنطن في المنطقة.

كذلك أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي “قلق” الولايات المتحدة حيال النزاع.

وقال في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية “لا نريد أن تعمد مجموعة إرهابية أخرى على غرار حزب الله إلى توسيع نطاقه (النزاع) وفتح جبهات” جديدة.

وتابع “بالطبع إيران متواطئة إلى حد كبير وهذا الأمر مكّن حماس من العمل ومن شن الهجمات الإرهابية التي شنّتها”.

لكن كيربي جدّد التأكيد أن الولايات المتحدة ليس لديها أي معلومات تفيد بـ”مشاركة معيّنة لإيران في الهجوم” الذي شنّته “حماس” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

رسالة عبر الأمم المتحدة

أول أمس السبت، أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلاً عن مصدرين، بأنّ “إيران حذّرت برسالة لإسرائيل عبر الأمم المتحدة بأنّه سيتعين عليها التدخل في حال تواصل الهجوم الإسرائيلي في غزة”.

ولفت إلى أنّ “القتال سيتحول بين حماس وإسرائيل إلى حرب إقليمية إذا تورطت إيران بشكل مباشر أو غير مباشر، على سبيل المثال من خلال جماعة مسلحة في سوريا أو من خلال دعم أي قرار لحزب الله بالانضمام الكامل إلى القتال”.

ونقل الموقع عن المصادر، أنّه خلال لقاء عبد اللهيان مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند في بيروت، حث وينسلاند أمير عبد اللهيان على المساعدة في منع امتداد الصراع في غزة وإسرائيل إلى المنطقة الأوسع في الشرق الأوسط.

وردّ وزير الخارجية الإيراني بأنّ “إيران لا تريد أن يتحول الصراع إلى حرب إقليمية وتريد أن تحاول المساعدة في إطلاق سراح المدنيين الذين تحتجزهم حماس كرهائن في غزة”.

لكنّه أكد أيضا أن إيران لها خطوطها الحمراء. وقال إنه إذا استمرت العملية العسكرية الإسرائيلية وخاصة إذا نفذت إسرائيل وعدها بشن هجوم بري في غزة فسيتعين على إيران الرد، حسب المصادر، التي بينت أن وينسلاند اتصل بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ومسؤولين آخرين، ونقل لهم رسالة إيران.