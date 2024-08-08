أمير قطر يصل أنقرة في زيارة عمل

إسطنبول: وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة التركية أنقرة، الخميس، في زيارة عمل غير محددة المدة.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان، “وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، إلى العاصمة أنقرة في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية الشقيقة”.

وأضاف: “كان في استقبال سمو الأمير لدى وصوله مطار إيسنبوغا الدولي سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية، وعدد من كبار المسؤولين والسادة أعضاء السفارة القطرية”.

سمو الأمير المفدى يصل إلى العاصمة أنقرة، في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية الشقيقة. #قطر #تركيا https://t.co/4uWaH96dn5 pic.twitter.com/Uzq34ag6Ut — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) August 8, 2024



وأشار إلى أن الأمير تميم “يرافقه وفد رسمي” (لم يحدد أعضاءه).

وتطورت علاقات البلدين في العقدين المنصرمين منذ تولي “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا إدارة البلاد، وذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والعسكرية والثقافية والسياحية.

وعلاقات البلدين التي بدأت رسميا عام 1979 بافتتاح سفارة في كل من الدوحة وأنقرة، انطلقت قوية ومتينة منذ نشأتها في كافة المستويات، وزاد قوتها تأسيس “اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا عام 2014″، التي تعقد اجتماعاتها كل عام على أعلى مستوى.

(الأناضول)