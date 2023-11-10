أمير قطر يصل القاهرة ويلتقي السيسي قبيل القمة العربية

القاهرة: وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لعقد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحسب ما نقله مصدران رسميان قطري ومصري، في زيارة لأمير قطر تأتي غداة أخرى قام بها إلى الإمارات، قبيل القمة العربية المقرر انعقادها السبت بالعاصمة السعودية الرياض.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، بـ”وصول الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مدينة القاهرة في زيارة أخوية إلى مصر”.

وأضافت: “كان في مقدمة مستقبلي أمير قطر لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

كما أفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن الرئيس المصري استقبل أمير قطر بمطار القاهرة والدولي.

وأوضحت أنه “من المقرر أن يعقد الزعيمان مباحثات هامة، قبل يوم من انعقاد القمة العربية الطارئة في الرياض؛ لمناقشة الأزمة الفلسطينية الراهنة”.

من جانبها، أعلنت الرئاسة المصرية عبر صفحتها الموثقة على فيسبوك، عن قمة قطرية مصرية اليوم، دون تفاصيل أكثر.

والخميس، التقى أمير قطر، الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في أبو ظبي، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالتا الأنباء الإماراتية والقطرية.

(الأناضول)