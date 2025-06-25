أمير قطر يطلع على أنظمة المراقبة في قيادة العمليات المشتركة- (تدوينة)

الدوحة: زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قيادة العمليات المشتركة (القاطع الشمالي) التابع للقوات المسلحة الأميرية القطرية، صباح الأربعاء، في منطقة المزروعة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، قام أمير قطر بجولة في القيادة اطلع خلالها على أبرز المنظومات المستخدمة في أنظمة المراقبة والقيادة والسيطرة، بالإضافة إلى آلية وإجراءات العمل للعمليات المشتركة.

كما استمع الأمير تميم إلى إيجاز عن نجاح القوات المسلحة الأميرية القطرية في اعتراض الهجمة الصاروخية التي استهدفت قاعدة العديد الجوية القطرية، والإجراءات الاحترازية التي قامت بها القوات المسلحة.

ونوه بكفاءة القوات المسلحة القطرية وجاهزيتها للدفاع عن الوطن، معربا عن شكره وتقديره لكل العاملين في المجالات العسكرية والأمنية بالدولة.

ورافق الأمير خلال الجولة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين.

سمو الأمير المفدى يزور قيادة العمليات المشتركة (القاطع الشمالي) التابع للقوات المسلحة الأميرية القطرية، بمنطقة المزروعة. https://t.co/aUZAJ82zs8 pic.twitter.com/iNieL7e5N3 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) June 25, 2025

(د ب أ)