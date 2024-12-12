أمير قطر يعتمد الميزانية العامة لعام 2025

دبي – رويترز: قال الديوان الأميري القطري إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اعتمد أمس الخميس الميزانية العامة لعام 2025، بعجز متوقع قدره 13.2 مليار ريال (3.62 مليار دولار).

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير المالية علي بن أحمد الكواري قوله إن البلاد تتوقع إيرادات إجمالية تبلغ 197 مليار ريال بانخفاض 2.5 في المئة مقارنة مع ميزانية 2024. وحددت قطر الميزانية على أساس متوسط سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل.

وتتوقع قطر أن تبلغ إيرادات النفط 154 مليار ريال، انخفاضا من 159 ملياراً في ميزانية 2024. ومن المتوقع أن تظل الإيرادات غير النفطية دون تغيير عن الميزانية السابقة عند 43 مليار ريال.

وقال وزير المالية إن إجمالي النفقات من المتوقع أن يرتفع 4.6 في المئة في ميزانية 2025 المعتمدة مقارنة مع ميزانية 2024 إلى 210.2 مليار ريال.

وأضاف الكواري أن العجز المتوقع لعام 2025 سيتم تغطيته بأدوات الدَين المحلية والخارجية حسب الحاجة.

)الدولار يساوي 3.65 ريال قطري).