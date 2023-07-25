أمير قطر يعزي الرئيس الجزائري بضحايا حرائق الغابات

الدوحة- “القدس العربي”:

تضامنت السلطات القطرية مع الشعب الجزائري، وعبّرت عن حزنها للضحايا بسبب الحرائق التي شهدتها مناطق عدة في الجزائر، وأسفرت عن وفيات وإصابات.

وكشفت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بعث برقية تعزية إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بضحايا الحرائق التي اندلعت في مناطق عدة من البلاد، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

سمو الأمير يعزي الرئيس الجزائري بضحايا الحرائق التي اندلعت في مناطق عدة من البلاد#قنا #قطر #الجزائرhttps://t.co/0BUS0hiQ9k pic.twitter.com/yqqaHUFIcV — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 25, 2023

كما توالت تعازي كبار المسؤولين في قطر للتعبير عن الحزن للوفيات التي شهدتها الجزائر. وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن نائب أمير قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، عزى الرئيس الجزائري بضحايا الحرائق التي اندلعت في مناطق عدة من البلاد. وكشفت السلطات القطرية أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية القطري، بعث برقية تعزية إلى أيمن بن عبد الرحمن، رئيس الوزراء الجزائري.

وقالت وزارة الداخلية الجزائرية، إن عدد الوفيات نتيجة حرائق الغابات التي تجتاح مناطق بالبلاد، ارتفع إلى 34 بينهم 10 جنود في ظل موجة حارة تشهدها شمال أفريقيا وجنوب أوروبا.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أنه “إثر خلال عملية الإخلاء ونظرا لسرعة انتشار النيران والأدخنة، حوصر الأفراد العسكريون رفقة سكان المشاتي المتاخمة، مما تسببت بكل أسف، باستشهاد 10 عسكريين، تابعين لمفرزة الجيش الوطني الشعبي المتواجدة بمنطقة بني كسيلة، إضافة إلى إصابة 25 عسكريا بإصابات متفاوتة الخطورة، حيث تم إجلاؤهم مباشرة نحو المؤسسات الاستشفائية القريبة”.