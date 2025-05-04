سياسة | عربي | الخليج العربي

أمير قطر يلتقي رئيس الإمارات في أبو ظبي ويبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

منذ ساعتين

الصورة من حساب وكالة الأنباء القطرية على إكس

حجم الخط
0

أبوظبي: وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، إلى دولة الإمارات، في زيارة “أخوية”.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، بوصول الأمير إلى “مدينة أبوظبي اليوم، في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات”.

وذكرت أنه “كان في مقدمة مستقبلي أمير قطر والوفد المرافق، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات”.

وقالت الوكالة إن الشيخ تميم والشيخ محمد بن زايد، بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

كما تم خلال اللقاء، الذي عقد في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، “استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين”.

وحضر اللقاء الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا”‏، وعبدالله بن محمد الخليفي، رئيس الديوان الأميري.

وحضر من الجانب الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الإمارات تعلن إحباط محاولة تمرير أسلحة للجيش السوداني وتعتقل أعضاء خلية
30 - أبريل - 2025
الجيش الألماني ينقل طائرات مقاتلة إلى أبو ظبي
30 - أبريل - 2025
لجنة بالأمم المتحدة تحقق في صلة الإمارات بأسلحة مضبوطة بدارفور
29 - أبريل - 2025
“العدل الدولية” تصدر الإثنين حكمها في شكوى سودانية تتّهم الإمارات بالضلوع في إبادة
29 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية