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أمير قطر يلتقي ملك السويد ويبحث مع رئيس وزرائها تطورات الأوضاع في غزة

منذ ساعة واحدة

أمير قطر لدى استقباله من قبل ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف، والملكة سيلفيا

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ستوكهولم: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون، الثلاثاء، في العاصمة ستوكهولم، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
جاء ذلك حسب بيان للديوان الأميري القطري، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ 11 شهرا.


وخلال جلسة المباحثات، أكد أمير قطر “حرصه على تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون مع السويد في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين”.
كما بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها لا سيما في مجالات الاستثمار والاقتصاد والطاقة والتعاون الدولي.

وحضر أمير قطر بعدها مأدبة غداء أقامها ملك  السويد كارل السادس عشر غوستاف،والملكة سيلفيا، تكريما له والوفد المرافق، وذلك بالقصر الملكي في العاصمة ستوكهولم.

وكان امير قطر التقى في وقت سابق بأندرياس نورلين رئيس البرلمان السويدي في مقر البرلمان  بالعاصمة ستوكهولم.

وفي نهاية زيارته للسويد غادر أمير قطر إلى مملكة النرويج، التي وصل اليوم إلى عاصمتها أوسلو في زيارة رسمية ضمن جولته الأوروبية.

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