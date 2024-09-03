أمير قطر يلتقي ملك السويد ويبحث مع رئيس وزرائها تطورات الأوضاع في غزة

أمير قطر لدى استقباله من قبل ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف، والملكة سيلفيا

ستوكهولم: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء السويد أولف كريستيرسون، الثلاثاء، في العاصمة ستوكهولم، تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك حسب بيان للديوان الأميري القطري، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ 11 شهرا.

سمو الأمير المفدى ودولة السيد أولف كريستيرسون رئيس وزراء مملكة السويد الصديقة، يعقدان جلسة مباحثات رسمية بمقر رئاسة الوزراء روسنباد في العاصمة ستوكهولم. #قطر #السويد https://t.co/CBAyD5Geth pic.twitter.com/bSTAcCTlHi — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 3, 2024



وخلال جلسة المباحثات، أكد أمير قطر “حرصه على تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون مع السويد في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين”.

كما بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها لا سيما في مجالات الاستثمار والاقتصاد والطاقة والتعاون الدولي.

بحثت اليوم في ستوكهولم مع جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، ورئيس الوزراء أولف كريستيرسون سبل تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية، ورفع مستوى التعاون بيننا بما يعود بالنفع على بلدينا وشعبيهما الصديقين. علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا تمتد لخمسين عاما، ونتطلع لاستثمار… pic.twitter.com/xXkHX8P6lk — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 3, 2024

وحضر أمير قطر بعدها مأدبة غداء أقامها ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف،والملكة سيلفيا، تكريما له والوفد المرافق، وذلك بالقصر الملكي في العاصمة ستوكهولم.

وكان امير قطر التقى في وقت سابق بأندرياس نورلين رئيس البرلمان السويدي في مقر البرلمان بالعاصمة ستوكهولم.

سمو الأمير المفدى يلتقي سعادة السيد أندرياس نورلين رئيس البرلمان السويدي، في مقر البرلمان ريكسداغ بالعاصمة ستوكهولم. #قطر #السويد https://t.co/xEWuFYvys7 pic.twitter.com/G7y4YwCgzf — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 3, 2024

وفي نهاية زيارته للسويد غادر أمير قطر إلى مملكة النرويج، التي وصل اليوم إلى عاصمتها أوسلو في زيارة رسمية ضمن جولته الأوروبية.