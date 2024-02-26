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أمير قطر يلتقي هنية ويؤكد دعم بلاده الدائم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة

26 - فبراير - 2024

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس- أرشيف

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الدوحة: أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،اليوم الإثنين ، دعم بلاده الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وأهمية وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا) ، جاء ذلك خلال استقبال الشيخ تميم ، اليوم، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
ووفق الوكالة ، جرى خلال المقابلة، استعراض آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة جهود دولة قطر الهادفة للتوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
( د ب أ )

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  1. يقول Ahmad:
    فبراير 26, 2024 الساعة 2:25 م

    كفو يا بو حمد 🇶🇦 ♥️ الشعب الفلسطيني الصامد المقاوم المثابر المتجدد المعطاء المتمسك بالأرض لن ينسى وقفة أي أحد من أشقائه وأصدقائه بقضيته العادلة العظيمة وبالأخص قطر وجنوب أفريقيا 🇿🇦💚 ، هي فترة حساسة ودقيقة للغاية سيترتب عليها مستقبل وشكل فلسطين والمنطقة

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 1, 2024 الساعة 1:40 م

    بارك الله فيكم وجزاكم خيرا كثيرا جدا يارب العالمين يا أمير قطر أمير المظلومين المقهورين 🇵🇸😃👍

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