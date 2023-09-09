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أمير قطر يوجه بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إلى المغرب بعد كارثة الزلزال

منذ ساعة واحدة

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الدوحة: وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، بإرسال مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ لمواجهة تبعات الزلزال الذي ضرب المغرب أمس الجمعة.

وقال بيان للديوان الأميري إن أمير قطر “وجه بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية عاجلة إلى المملكة المغربية الشقيقة وذلك لدعم جهود الإغاثة جراء الزلزال الذي ضرب عدة مدن وأقاليم مغربية”، دون تفاصيل أكثر.

وأمس الجمعة، ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر أسفر عن “وفاة 1037 شخصا وإصابة 721 آخرين بجروح، بجانب انهيار عدد من المباني”، وفق تقديرات أولية أعلنتها وزارة الداخلية، السبت.

(الأناضول)

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