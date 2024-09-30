أمير مغربي يتضامن مع لبنان ضد العدوان الإسرائيلي- (تدوينة)

الرباط: أعرب الأمير المغربي مولاي هشام، الاثنين، عن تضامنه مع لبنان ضد العدوان الإسرائيلي، واعتبره بلده الثاني.

جاء ذلك في منشور لمولاي هشام، ابن عم العاهل المغربي محمد السادس، عبر “فيسبوك”.

يشار إلى أن والدة مولاي هشام لمياء بنت رياض الصلح لبنانية، وهي أول رئيسة وزراء للبنان بعد الاستقلال.

وقال الأمير المغربي :”عيناي تدمع وقلبي يعتصر ألما وروحي تتألم لفقدان الأرواح والدمار الذي يحل ببلدي الثاني لبناننا الحبيب”.

وأضاف أنه” يوجد مليون نازح حتى الآن”.

ولفت إلى أنه “ما يخفف عنا وسط هذه المأساة هو استقبالنا لعائلتنا اللبنانية بين أهلنا في الرباط”.

وتابع: “أنا ممتن للأفراد الشجعان الذين عملوا بلا كلل أو ملل من أجل رحيلهم، وممتن بعمق للملك محمد السادس الذي جعل لم شملنا ممكنا”.

وبينما لم يحدد مولاي هشام من هم أفراد عائلته الذين تم استقبالهم في الرباط أو موعد وصولهم من لبنان، أرفق مع منشوره صورة تجمع والدته مع العاهل المغربي.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، تشن إسرائيل “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، ما أسفر حتى ظهر الاثنين عن ما لا يقل عن 970 شهيدا ، بينهم أطفال ونساء، و2784 جريحا، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية، ووسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر إجمالا حتى ظهر الاثنين عن ما لا يقل عن 1809 شهيد، بينهم أطفال ونساء، و8 آلاف و883 جريحا، حسب رصد الأناضول لإفادات رسمية.

(الأناضول)