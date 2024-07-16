أميمة الخليل تختتم مهرجان شفشاون المغربي وتتوج بجائزة «الرباب الذهبي»

شفشاون – «القدس العربي»: كانت المطربة اللبنانية أميمة الخليل، مسك الختام لفعاليات مهرجان «أليغريا» الموسيقي في المغرب، في حفل جماهيري كامل العدد على مسرح القصبة التاريخية في مدينة شفشاون.

وتوجت بجائزة «الرباب الذهبي»، إحدى أعرق الجوائز التكريمية في المغرب، وذلك عن إنجاز العمر عن مسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات والممتدة لأكثر من أربعين عامًا، حصيلتها سبع ألبومات وعشرات الأغاني والتكريمات ومئات الحفلات الغنائية في مختلف دول العالم.

وعبرت المطربة عن سعادتها بهذا التكريم، نظرًا لما تمثله هذه الجائزة من قيمة معنوية للجمهور المغربي، حيث تقلدها من قبل عدد من النجوم العرب والمغاربة الكبار، وهو ما يمثل حد وصفها رسالة حب وتقدير من الشعب المغربي لها ولمسيرتها الفنية.

وخطفت قلوب المغاربة بحفل غنائي ساهر في قلب مدينة شفشاون الزرقاء وعلى منصة القصبة التاريخية في حفل حمل لافتة كامل العدد استمر لأكثر من ساعتين قدمت خلاله أميمة وجبة موسيقية دسمة من أغانيها القديمة والجديدة على رأسها رائعة «عصفور طل من الشباك»، كما فاجأت الحضور بالعرض الحي الأول لأغنيتها الجديدة «سلامات»، قبل طرحها رسميا.

وكشفت أميمة أن أغنية «سلامات»، تعد أولى بشائر ألبومها الجديد والمقرر طرح أغانيه فرادى قريبا، ويعيدها لساحة الألبومات بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات منذ آخر ألبوماتها، وأهدت الأغنية خلال الحفل للشعب الفلسطيني كرسالة دعم وحب من أهل لبنان.

ووصفت السوبرانو والفنانة المغربية سميرة القادري أميمة بأنها تعد بمثابة قبلة الحياة للنسخة الحالية من المهرجان، التي تأتي بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات منذ آخر دوراته، موضحة أن مهرجان أليغريا يعد تجسيدًا لمفاهيم البهجة والحب التي تتميز بها أجواء شفشاون، قبلة السياحة في المغرب والتي بعشق سكانها الموسيقى اللاتينية والإيقاعات الراقصة نظرا لغالبية السياح الإسبان، وهو ما يتضح في اختيار اسم «أليغريا» التي تعني بالإسبانية «الفرح».