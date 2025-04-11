أمينة أردوغان تلتقي بعقيلة الرئيس السوري لطيفة الدروبي بمدينة أنطاليا التركية

أنطاليا: التقت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، بعقيلة الرئيس السوري لطيفة الدروبي، في مركز نيست للمؤتمرات والمعارض، بمدينة أنطاليا التركية.

وجاء اللقاء على هامش النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي انطلق في وقت سابق الجمعة، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأعمال المشتركة التي يمكن القيام بها بشأن النساء والأطفال في سوريا.

وبعد اللقاء وقّعت الدروبي على بيان النوايا الحسنة العالمي لـ”مشروع صفر نفايات” الذي فُتح للتوقيع على المستوى العالمي في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2023، وكان الرئيس أردوغان أول من وقّعه.

وقامت الدرُوبي، وأمينة أردوغان، بعد ذلك بزيارة جناح بيت الثقافة الإفريقية، وأعربت عقيلة الرئيس السوري عن إعجابها بالمنتجات المعروضة في الجناح.

لطيفة الدروبي زوجة الرئيس أحمد الشرع، تلتقي بـ أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا. pic.twitter.com/pvh1YP6v4s — مُضَر | Modar (@ivarmm) April 11, 2025

جدير بالذكر أن أمينة أردوغان سبق لها وأن استقبلت لطيفة الدروبي، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة في 4 فبراير/شباط الماضي.

(الأناضول)