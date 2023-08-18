أمينة خليل تنصح الشباب بالزواج في هذه الحالة

“القدس العربي”: كشفت الفنانة أمينة خليل، في تصريحات إذاعية رأيها في الزواج، على خلفية تقديمها مسلسل “الهرشة السابعة” في موسم رمضان 2023، والذي ناقش قضية الخلافات الزوجية، وأيضاً فيلم “وش في وش” المعروض حالياً في دور العرض المصرية.

ووجهت أمينة نصيحة للشباب بضرورة الزواج، مؤكدة أن الأمومة من أفضل النعم التي أنعمها الله على الإنسان، معلقة: “بنصح الكل يتزوج، الزواج والأمومة أحلى حاجة في العالم كله، وحاجة مهمة جدًا، بس نتجوز للأسباب الصح، مش للأسباب الغلط، ونتأكد إننا عارفين بعض كويس قبل ما نتجوز وهي مش جوازة وخلاص يعني”.

وكانت أمينة خليل قد عبَّرت عن سعادتها الكبيرة بفيلمها “وش في وش” الذي يُعرض حالياً في دور السينما المصرية والذي تراه من أهم أفلامها، بحسب مجلة لها.