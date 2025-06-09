أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى عدم تحويل أعماق البحار إلى «غرب أمريكي» جراء التعدين

نيس – وكالات: انطلق مؤتمر نيس للمحيطات أمس الإثنين في مدينة نيس الفرنسية بدعوات إلى حشد الجهود وإلى نهج متعدد الأطراف لتجنب الفوضى في المياه الدولية على خلفية انتقاد السياسات الأحادية لدونالد ترامب الغائب عن المؤتمر.

ودعا الرئيس الفرنسي الذي كان أول المتحدثين إلى حشد الصفوف والجهود مؤكداً أن «الأرض تشهد احتراراً أما المحيطات فتشهد غلياناً»، كما شدد على أن «أعماق البحار ليست للبيع وكذلك غرينلاند والقطب الجنوبي وأعالي البحار» ملمحاً ضمناً إلى تصريحات للرئيس الأمريكي حول هذه المسائل.

وضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صوته إلى صوت ماكرون ودعا إلى تجميد التعدين في أعماق البحار واحترام القانون الدولي في هذا الشأن.

وأكد غوتيريش أن «أعماق البحار لا يمكن أن تتحول إلى غرب أمريكي» تعمه الفوضى في وقت ينوي ترامب البدء من جانب واحد في استغلال النيكل ومعادن نادرة أخرى في مياه المحيط الهادئ الدولية. ودعا قادة دول العالم إلى التصديق على معاهدة تسمح بإقامة محميات بحرية في المياه الدولية، محذراً من أن النشاط البشري يدمر النظم البيئية للمحيطات.

وتمثل المحيطات حاجزاً مهماً أمام تغير المناخ عن طريق امتصاص 30 في المئة تقريبا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، لكن حين تصبح مياهها أكثر سخونة بسبب ارتفاع درجة الحرارة تُدَمَّر النظم البيئية البحرية وتُهَدَّد قدرة المحيطات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.

وقال غوتيريش «هذه أعراض نظام في أزمة، وتؤدي إلى بعضها البعض، تفكيك سلاسل الغذاء وتدمير سبل العيش وزيادة انعدام الأمن».

ويجتمع أكثر من ستين من قادة الدول في مدينة نيس الساحلية في جنوب فرنسا الكثير منهم من دول المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، في المؤتمر الثالث للمحيطات الذي يسعى إلى حماية أفضل لها فيما تعاني الاحترار والتلوث والصيد الجائر.

ورأى الرئيس الفرنسي أن «الرد الأول على ذلك يكون متعدد الأطراف. والمناخ كما التنوع البيولوجي ليس مسألة رأي بل مسألة وقائع مثبتة علمياً».

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من جانبه «نشهد حالياً خطر الأحادية يهدد المحيط. لا يمكننا أن نسمح بأن يحصل للبحار ما يحدث للتجارة الدولية»، داعياً الهيئة الدولية لقاع البحار إلى اتخاذ «إجراءات واضحة» بوقف «الحرب الفتاكة» على المعادن النادرة.

على صعيد آخر تخطط مجموعة من البنوك التنموية لاستثمار ما لا يقل عن ثلاثة مليارات يورو (3.4 مليار دولار) بحلول نهاية العقد في معالجة التلوث بالبلاستيك في البحار، مما يوسع النطاق والقوة المالية لما يظل أكبر جهد في العالم للتصدي للمشكلة المتنامية.

وتقدر الأمم المتحدة أن الاتجاهات الحالية تشير إلى إمكانية زيادة النفايات البلاستيكية التي تلوث المياه بما يصل إلى ثلاثة أمثال إذ قد تسجل 37 مليون طن سنوياً بحلول 2040 ارتفاعاً من حوالي 11 مليون طن في 2021.